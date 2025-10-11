Serramanna, Sardegna al Centro 20.20 rafforza la propria presenza territoriale: nasce il coordinamento cittadino nel centro del Medio Campidano.

Si è svolta oggi a Serramanna la riunione del movimento Sardegna al Centro 20.20, alla presenza del consigliere regionale Alberto Urpi, della coordinatrice provinciale Michela Dessì, di numerosi amministratori locali e rappresentanti dei territori del Medio Campidano.

L’incontro, aperto dai saluti e dal ragionamento sulla situazione politica di Walter Mancosu, è stato un momento di confronto e di analisi relativamente al percorso svolto dal movimento negli ultimi due anni, e relativamente alla attuale situazione politica comunale proprio di Serramanna.

Nel suo intervento, Alberto Urpi ha sottolineato come il gruppo abbia saputo crescere e consolidarsi grazie al lavoro e ai rapporti costruiti sul territorio:

“Non siamo i soldatini di nessuno, vogliamo essere autonomi, concreti e utili alle nostre comunità. La politica del fare e dei risultati nei territori è la nostra strada. Ora, con questo spirito, vogliamo dare il nostro contributo anche alle prossime comunali di Serramanna”.

Urpi ha rimarcato la necessità di continuare a rafforzare la presenza del movimento civico nei comuni, valorizzando le risorse locali e favorendo la partecipazione attiva dei cittadini: “Abbiamo una classe imprenditoriale e un potenziale territoriale straordinario. Ora serve continuità e impegno nei territori.”

La coordinatrice provinciale Michela Dessì ha ricordato come il movimento abbia contribuito a ridurre la distanza tra cittadini e istituzioni: “Essere presenti nelle istituzioni, in maggioranza o in minoranza, significa esserci per la propria comunità. Ogni comune, anche il più piccolo, è fondamentale per la nostra squadra”.

Sono intervenuti, tra gli altri, Giampiero Podda, Walter Spano, Giancarlo Melis, Milena Lussu (segretaria cittadina di Villacidro), Andrea Lampis (sindaco e consigliere provinciale) e Andrea Cocco, esponente di un’altra realtà politica, che ha offerto un contributo di riflessione sul valore civico e locale dell’impegno amministrativo.

Durante la riunione è stato formalmente costituito il Comitato cittadino di Sardegna al Centro 20.20 di Serramanna, con l’elezione di Walter Mancosu a coordinatore cittadino.

Una scelta condivisa e accolta con entusiasmo, nel segno della continuità e della valorizzazione delle persone che, con discrezione e impegno, lavorano per la squadra e per il territorio.

In chiusura, Alberto Urpi ha ringraziato i presenti per la partecipazione e ha ribadito:

“Le elezioni comunali sono importanti, ma lo è ancora di più il cammino che faremo insieme. Il coordinamento non è un titolo, è una comunità che si muove e cresce insieme”.

L’incontro si è concluso con l’impegno comune di proseguire il lavoro di radicamento territoriale e di rafforzare la presenza di Sardegna al Centro 20.20 a Serramanna e in tutto il Medio Campidano, nel segno della partecipazione e della politica del fare.

Sardegna al Centro 20.20 – Coordinamento Provinciale del Medio Campidano.