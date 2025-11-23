Dopo la vittoria di Matteo Berrettini su Carreno-Busta, grande impresa di Flavio Cobolli in rimonta su Munar che regala la vittoria agli azzurri .

Nel primo match che ha aperto la sfida tra Italia e Spagna Matteo Berrettini aveva battuto Pablo Carreno Busta per 6-3 6-4 ,dopo un avvio teso in una Supertennis Arena di Bologna vestita a festa per la prima finale di Coppa Davis in casa per l’Italia, Berrettini rompe l’equilibrio guadagnandosi tre palle break di fila sul 4-3: lo spagnolo annulla le prime due con il servizio, la terza va a segno grazie a una stop volley sulla riga. Break chirurgico per il successivo 6-3 con un turno di battuta a 0.

Si va al secondo set, Matteo ha anche due opportunità per scappare subito via ma lo spagnolo è bravo e attento a vanificarle con una prima a uscire e uno scambio vinto alla distanza.

Il match rientra nei binari dell’alternanza del servizio senza più grandi emozioni fino al 4-4 dove Carreno-Busta trema col diritto e offre altre tre palle break, la seconda è quella buona. Al cambio di campo Matteo Berrettini chiude i conti.

Nel secondo incontro Flavio Cobolli ha un inizio molto complicato subendo l’ avversario per tutto il primo set e dando segnali di ripresa solo nel finale di frazione contro un Munar impeccabile e protagonista fino a quel momento di una partita eccezionale con l’azzurro che e’apparso un po’stanco.

Nel secondo set Flavio Cobolli parte molto male, subito break da parte di Munar che si porta sull’1-0.

E allora, nonostante la situazione sembrasse quasi senza ritorno a inizio set, Cobolli si riprende lotta, spinge, a tratti rema da fondo, a tratti va anche a rete si va cosi’ al parziale decisivo , ed al tie break ,che gioca alla grande ed alla fine chiude per 7 punti a 5, dopo anche un quinto e un sesto set point annullati da Munar, chiude infine con un bel dritto vincente.