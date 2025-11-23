Stefano da Carbonia asso piglia tutto per la terza volta a La Ruota della Fortuna: campione con la Panda e 12.200 euro
La Sardegna continua ad essere protagonista a La Ruota della Fortuna grazie all’anestesista di Carbonia Stefano.
Con preparazione e sangue freddo, il simpatico campione sardo ha riconfermato il titolo per la terza serata consecutiva a conquista anche il famoso spicchio per la Grande Panda.
Rispondendo correttamente alle tre domande finali della Ruota delle Meraviglie il giovane anestesista porta a casa anche la bella auto Fiat.
Dopo il bottino accumulato nelle due precedenti serate di 86.500 euro e quello vinto stasera di 12.200 Stefano mette da parte un tesoretto di tutto rispetto da 98.700 euro.