Wizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, conferma il proprio percorso di crescita in Sardegna annuncia oggi l’inizio delle sue operazioni presso lo scalo a partire dal 14 dicembre 2026: un investimento che rafforza la presenza della compagnia sull’isola, offrendo ai passeggeri ancora più opportunità di viaggio a prezzi convenienti.

Grazie a questo nuovo investimento, la compagnia introdurrà dalla prossima stagione invernale due nuovi collegamenti nazionali dal capoluogo verso Milano Malpensa e Venezia Marco Polo, creando nuove possibilità di mobilità in risposta alla crescente domanda di voli interni e favorendo al tempo stesso nuovi flussi turistici verso il territorio:

Milano Malpensa – Cagliari : operata due volte al giorno, tutti i giorni, a partire dal 14 dicembre, con tariffe da 19,99€

: operata due volte al giorno, tutti i giorni, a partire dal 14 dicembre, con tariffe da 19,99€ Venezia – Cagliari: operata ogni giorno dal 14 dicembre, con tariffe da 19,99€

L’annuncio della nuova stazione di Cagliari si inserisce in un percorso di crescita che Wizz Air ha costruito progressivamente in Sardegna dal 2013, rafforzando negli anni la propria presenza in particolare sugli aeroporti di Alghero e Olbia. Un percorso che ha raggiunto il più importante traguardo con la Summer Season 2026, durante la quale la compagnia ha messo a disposizione quasi 440 mila posti da e per i due scali del Nord Sardegna, con una crescita del 108% rispetto all’estate 2025, operando complessivamente 11 rotte verso 8 Paesi.