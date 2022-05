“L’ingresso tra il Corso e via Sassari bloccato dai mastelli dei ristoranti, il Comune di Cagliari cosa fa?”

Così si presentava sabato sera l’accesso di via Sassari dal Corso Vittorio Emanuele.

Chi ha sistemato i bidoni dei rifiuti dei ristoranti e dei bar in questo modo ? Non è un caso, sono certamente gli stessi ristoranti e bar che con disinvoltura e prepotenza utilizzano il suolo pubblico come fosse una discarica propria. Il Comune che fa ? Eppure ci sono le telecamere e non abbiamo notizie di sanzioni elevate per tali violazioni alle varie prescrizioni, comprese quelle di concessione del privilegio di piazzare tavolini e sedie a gogò. Il Comune continua ad ignorare questo problema che è una vera e propria emergenza sanitaria e di igiene pubblica. Perchè non si attiva il servizio della “Corriera ecologica”, come viene fatto, per esempio, nel Largo nei pressi de La Rinascente per i ristoranti di via Sardegna ?

E’ un servizio disciplinato, utile e soprattutto “pulito”. Per il decoro della Città e per il rispetto dei Cittadini che pagano le tasse. E dei turisti, spennati o meno che siano!!!

Marcello Roberto Marchi