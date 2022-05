Tragico schianto in Sardegna, il fuoristrada si ribalta: muore a 31 anni Luciano Deiosso

Drammatico incidente nella tarda serata di ieri in Sardegna, nel Sassarese. E c’è, purtroppo, una vittima: Luciano Deiosso, trentunenne di Pattada, è morto in seguito allo scontro tra la Mitsubishi e una Yaris all’ingresso di Tula. A bordo, con lui, un altro giovane, finito all’ospedale in gravi condizioni. Deiosso è stato sbalzato dall’abitacolo del fuoristrada, che si è anche ribaltato: i soccorsi del 118 sono stati inutili. Illeso, fortunatamente, il guidatore della Yaris. Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’ordine per svolgere tutti i rilievi e stabilire con esattezza le cause dell’ennesimo schianto mortale sulle strade dell’Isola.