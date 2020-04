L’incredibile storia di Tom Moore: ecco chi è il centenario che ha raccolto 30 milioni contro il covid-19

Oggi compie 100 anni il veterano inglese che si era posto come obiettivo di percorrere 100 giri del suo giardino per raccogliere mille sterline. È diventato una star di YouTube, un successo in classifica musicale, un record da Guinnes e un esempio per un’intera nazione. Oltre ad aver raccolto trentamila volte la cifra prefissata