Leone d’oro al film francese sull’aborto, tre premi all’Italia e Sorrentino si commuove

Di Sara Panarelli



Vince il film francese sull’aborto di Audrey Diwan. Gran premio della giuria a ‘È stata la mano di Dio’, il protagonista Filippo Scotti miglior emergente. Penélope Cruz miglior attrice. Premiata anche Jane Campion per ‘The power of the dog’ e Maggie Gyllenhaal per la sceneggiatura di ‘The lost daughter’ la libro di Elena Ferrante