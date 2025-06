Nell’ambito del processo di riorganizzazione direzionale dell’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione G. Brotzu, il Commissario Straordinario Maurizio Marcias ha ufficializzato la nomina del Professor Giorgio La Nasa quale nuovo Direttore Sanitario dell’ARNAS.

Figura di spicco nel panorama scientifico italiano e internazionale, il Professor La Nasa è ematologo di fama riconosciuta, già Professore Ordinario di Ematologia presso l’Università degli Studi di Cagliari, dove ha ricoperto anche l’incarico di Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica e quello di Prorettore delegato per le attività sanitarie. La sua carriera è segnata da una lunga esperienza clinica, accademica e manageriale, e da una costante attività di ricerca nei settori dell’ematologia, del trapianto di midollo osseo e delle terapie innovative.

Il Professor La Nasa, che ha accettato l’incarico a titolo completamente gratuito, metterà le proprie competenze, maturate in decenni di attività, a disposizione dell’Azienda con l’obiettivo di rafforzarne l’efficienza, la qualità dei servizi e l’impatto scientifico, sempre nel primario interesse dei pazienti.

“Sono profondamente grato al Professor La Nasa – ha dichiarato il Commissario Straordinario Maurizio Marcias – per aver accolto la mia proposta di entrare a far parte della Direzione Aziendale dell’ARNAS Brotzu. È per me motivo di orgoglio poter contare su una figura di altissimo profilo scientifico e umano, che ha scelto di contribuire, senza alcun compenso, alla costruzione di un nuovo modello organizzativo e assistenziale. La sua presenza rappresenta una garanzia di serietà, competenza e visione strategica per il futuro dell’ARNAS e per l’intera sanità regionale”.