Decimomannu, incendio doloso nella periferia del paese, la rabbia della sindaca Monica Cadeddu: “Bruciare un pezzo del nostro ambiente significa ferire la nostra comunità”. Il rogo è sotto controllo, sul posto sono presenti la polizia locale, i vigili del fuoco e la protezione civile.

“Anche oggi ci troviamo a fare i conti con un incendio che ha interessato una zona del nostro territorio.

𝐋𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞 è 𝐩𝐫𝐨𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐚, 𝐞 𝐬𝐮𝐥 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐢 𝐕𝐢𝐠𝐢𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮𝐨𝐜𝐨 𝐞 𝐢 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞, che ringraziamo per la loro tempestività e il loro impegno”.

Fortunatamente 𝐥’𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐝𝐢𝐨 è 𝐨𝐫𝐚 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨, “ma resta l’amarezza per l’ennesimo gesto sconsiderato, frutto dell’incoscienza – o peggio, della volontà – di chi dimostra di non avere alcun rispetto per la nostra terra”.

Una riflessione della sindaca rivolta a chi agisce in maniera dolosa contro la natura: “N𝐨𝐧 𝐥𝐚𝐬𝐜𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐢𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐢ò 𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐩𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢.

Grazie a chi ogni giorno si spende per proteggerlo.

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨 𝐚 𝐯𝐢𝐠𝐢𝐥𝐚𝐫𝐞”.