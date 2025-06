Ancora disagi, cantieri e disagi infiniti per gli automobilisti di Cagliari. Con l’ordinanza firmata oggi dal dirigente del servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti del Comune di Cagliari, sono state disposte alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale in viale Merello per consentire interventi di manutenzione delle alberature e messa in sicurezza del viale.

I lavori partiranno domani, martedì 17 giugno, e proseguiranno fino a sabato 21, nella fascia oraria compresa tra le 7:30 e le 13. Le prescrizioni interesseranno il tratto di viale Merello compreso tra l’intersezione con via Is Maglias e piazza d’Armi, dove verranno attuate le seguenti misure:

Chiusura alla circolazione veicolare della corsia in direzione piazza d’Armi – via Is Maglias, con senso vietato, eccetto per bus, forze dell’ordine, ambulanze e vigili del fuoco, il cui transito sarà regolato da movieri;

Riduzione della carreggiata;

Divieto di sorpasso;

Limite massimo di velocità fissato a 30 km/h.

Resterà percorribile, invece, la corsia opposta, con senso unico da via Is Maglias verso piazza d’Armi.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle attività programmate dall’amministrazione comunale per la cura del verde urbano e la sicurezza delle principali arterie cittadine. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a considerare percorsi alternativi per evitare disagi alla circolazione.