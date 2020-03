Le vostre storie dalla Sardegna nei giorni dei divieti Coronavirus: mandateci le vostre video dediche e le vostre speranze. Casteddu Online apre un forum coi nostri lettori nei giorni del “Restano a casa”: inviateci foto, video, testimonianze, dediche alle persone che amate, raccontateci i vostri pensieri, le vostre speranze, le vostre paure da tutta la Sardegna. Le pubblicheremo col vostro nome, con la vostra voce, per sentirci più uniti in questo momento drammatico per le nostre comunità. Mandateci le vostre storie sulla nostra pagina Fb con la foto vostra che vorreste pubblicare o il video, oppure su Whatsapp Casteddu al 380 747 6085. Col divieto di uscire se non per comprovati motivi di urgenza, con le passeggiate e lo sport all’aperto che va verso lo stop, con la necessità di stare uniti ma anche di stare lontani l’uno dall’altro, contro il nemico invisibile del virus che si diffonde proprio attraverso di noi. Cosa sognate, cosa vi augurate, come state vivendo questo momento? Come vi state organizzando con la vostra attività di lavoro, come farete a sopravvivere all’emergenza, volete lanciare qualche appello particolare? Oppure semplicemente stringervi alla persona che amate, e immortalare questi momenti coi vostri pensieri qui con noi, su CVasteddu Online, che resta aperto 24 ore su 24 per raccontarvi in diretta l’emergenza. Sperando di darvi al più presto notizie più belle.

jacopo.norfo@castedduonline.it