Lazio-Cagliari 2-1, clamoroso rigore negato ai rossoblù: netto il fallo di mano di Milinkovic Savic. Dopo i sette minuti di recupero all’andata, al ritorno con la Lazio nettissimo rigore negato al Cagliari con la palla che in area rimbalza nettamente sul braccio del centrocampista laziale. Zenga furibondo: alle altre squadre questi rigori li danno, al Cagliari no. Il tecnico rossoblù si è sfogato a fine gara ai microfoni di Sky, i tifosi rossoblù si scatenano sui social postando la foto dell’azione sotto accusa.

“Chi ha inventato questa regola ama il calcio balilla, ma questa volta mi si è girata contro. In questo caso il braccio di Milinkovic-Savic è nettamente largo, non capisco perché non vadano a vederlo. Il regolamento di adesso dice che questo è rigore, non capisco perché agli altri questi rigori si danno e al Cagliari no. Poi la partita la perdiamo lo stesso, non è questo il problema, ma questi sono episodi che pesano. Atalanta, Fiorentina, questa: sono tutti episodi che alla fine di un campionato contano. Non c’è da discutere, al VAR lo vedono, non è che sono lì a bersi un caffè. Poi Cragno è stato il migliore in campo, abbiamo meritato di perdere o forse di pareggiare, ma questa non è una discussione da fine partita. Questo è rigore, punto”, ha detto Zenga a Sky a fine gara. (foto di Enrico Bonu)