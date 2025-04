Due sere fa si è svolto l’incontro relativo allo stato di agitazione indetto dal sindacato, per le disapplicazioni contrattuali presenti in azienda e la mancata revisione di alcuni regolamenti, incontro convocato dalla Prefettura di Cagliari, che ha visto al tavolo la Uil Fpl rappresentata dal Segretario Regionale Massimo Marceddu e dal Segretario Generale Regionale Mimmo Foddis, la parte aziendale rappresentata dal Direttore Generale e dal Direttore Amministrativo e l’Assessorato Regionale alla Sanità.

Chiesta la risoluzione delle varie questioni argomentate dopo 2 ore di accesa discussione che ha portato all’accordo finale: “Verranno portati in applicazione entro la mensilità di giugno 2025 gli istituti contrattuali disapplicati di cui all’art. 107 c.2 (indennità di assistenza domiciliare ai CSM Aziendali — indennità dipendenze alla Struttura Alcoologia e Dipendenze — indennità di terapia semintensiva alla Pneumologia Ospedaliera del SS. Trinità).

Verranno pagate entro luglio 2025 le eccedenze orarie del Personale relative all’anno 2023 e si procederà successivamente a quelle del 2024. Verrà data immediata indicazione al Servizio del Personale di portare in applicazione i tempi di vestizione relativi ai IO minuti, riguardante i vari servizi ospedalieri e territoriali (radiologia, poliambulatori ecc.)

Sulla revisione dei vari regolamenti (buoni pasto — perfomance e valutazioni- prestazioni aggiuntive) e sulla questione parcheggi e divise del P.O. SS. Trinità, le parti concordano che verranno affrontate in successivo momento con il nuovo Commissario Straordinario

Aziendale, oramai prossimo all’insediamento

La UIL FPL vigilerà attentamente sulla corretta attuazione delle misure suesposte, intraprendendo se necessario ogni azione ed iniziativa finalizzata alla tutela e al riconoscimento dei diritti e interessi dei Lavoratori che rappresentiamo”.