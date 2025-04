Due giorni fa, la Municipalità di Pirri ha ospitato per la prima volta un evento di presentazione e promozione dei gruppi di cammino tenuto dal Servizio di Prevenzione e Promozione della Salute della ASL di Cagliari.

L’iniziativa dal titolo “Pro-muoviamoci in salute” ha lo scopo di promuovere uno stile di vita sano attraverso la pratica regolare di attività fisica, in tutta la popolazione e in ogni fase della vita. Il programma, infatti, mira a contrastare le malattie croniche e ridurre le complicazioni che ne possono seguire coinvolgendo anche le persone con disabilità e portatrici di disagio psichico o che vivono in condizioni di svantaggio socioeconomico.

La presidente della Municipalità Maria Laura Manca ha aperto l’incontro evidenziando l’importanza dell’iniziativa, ringraziando la Asl di Cagliari per aver promosso un’occasione con il fine di stimolare i cittadini al movimento e all’incontro favorendo lo scambio tra le persone. “Come Municipalità sappiamo bene quanto siano importanti attività di questo genere a Pirri, e siamo felici che i cittadini le accolgano con grande entusiasmo”, ha commentato la presidente Manca, “questo evento rientra all’interno di un programma più ampio che prevede il coinvolgimento delle fasce più deboli della nostra comunità che hanno difficoltà ad accedere alle iniziative sportive o, più in generale, di benessere. L’impulso proviene dalle ricadute positive, dal punto di vista psicofisico, che le altre iniziative di integrazione sociale stanno dimostrando. Quindi il mio invito è quello di partecipare alla prima uscita dei gruppi di cammino e alle iniziative che seguiranno”.

Durante l’incontro, al quale era presente anche il presidente della Commissione Sport della Municipalità di Pirri, Walter Cappicciola, e tenuto dalla dirigente medico del Servizio Prevenzione e Promozione della Salute e una assistente sanitaria della Direzione del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Cagliari, sono stati approfonditi in termini scientifici i fattori di rischio di uno stile di vita sedentaria e i guadagni in salute derivanti dalla pratica dei gruppi di cammino. È in programma la prima giornata di uscita dei gruppi, per la quale sono aperte ancora le iscrizioni.

L’adesione potrà essere effettuata attraverso la compilazione dell’apposito modulo presso la sede della Municipalità di Pirri, in via Riva Villasanta n. 35.