L’assessore di Cagliari alla Regione: “Lavoratori disperati. Fate riaprire luna park, ruota e giostre”

Giostre e luna park chiusi da ottobre. E tanti in Sardegna i lavoratori disperati. L’assessore comunale di Cagliari alle Attività produttive Alessandro Sorgia, scrive una lettera al Presidente della giunta regionale Christian Solinas e all’assessore regionale alle Attività produttive Gianni Chessa. E parla delle “attività di spettacolo viaggiante in Sardegna e nel resto d’Italia sono chiuse dal mese di ottobre” e chiede alla Regione di andare in pressing sul Governo nell’ambito della conferenza tra Stato e Regioni per favorire le riaperture di luna park, giostre, eccetera.

Gli operatori degli spettacoli viaggianti hanno assoluto bisogno di riprendere l’attività, ovviamente in sicurezza, evitando gli assembramenti che si sono registrati in tante altre situazioni, che potrebbero rilevarsi fonte di contagio. E’ chiaro ed evidente ribadire ancora una volta che tale riaperture debbano svolgersi in assoluta sicurezza, sia per i fruitori delle attrazioni che per i medesimi operatori e occorre ricercare tutte le soluzioni possibili al fine di equiparare questo tipo di attività di attrazioni all’aperto al pari di altre attività, parimenti importanti.

Ritengo sia necessario, al fine di ipotizzare una proposta di modifica delle Linee guida, un incontro urgente tra la Regione Sardegna, i Sindaci del territorio e gli operatori del settore, così come per altri settori, ed arrivare in tempi brevi ad una probabile riapertura delle attività ed arrivare ad una proposta condivisa che arrivi con urgenza al Comitato Tecnico Scientifico su impulso della Conferenza delle Regioni.

Condividete sicuramente con me che occorra dare una risposta urgente al grido di allarme degli esercenti dello spettacolo viaggiante e alle relative famiglie in difficoltà da troppo tempo, altrimenti tali attività saranno costrette a cessare l’attività (alcune già lo hanno fatto) in considerazione che questa crisi pandemica perdura da circa un anno, se si esclude qualche piccolissima boccata di ossigeno qualche settimana dello scorso luglio e scarsa attività nel successivo mese di agosto”.