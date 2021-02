La città degli invisibili, a Cagliari oltre 40 clochard: “Alcuni dormono nelle discariche”

“Ieri notte abbiamo aiutato 41 senzatetto a Cagliari. In strada la situazione non è delle migliori e negli ultimi mesi il numero delle persone finite in strada è aumentato”. Così Roberto Carrus, presidente dell’associazione Amici della strada Sardegna. “Ci sono anche coppie o papà separati, gli extracomunitari sono in minoranza. Quasi tutti sardi, anche del nord dell’Isola. In città dormono nella zona delle ferrovie e in via Sonnino, sotto il palazzo del Comune. Alcuni dormono in mezzo alla spazzatura. Alcuni riusciamo ad aiutarli tramite la Caritas, altri vengono aiutati dai medici e dagli psicologi che sono nelle nostre squadre. Se non ci fossimo noi e le altre associazioni sarebbe un macello. Il mio appello è questo: dateci una mano, non restate nell’indifferenza, aiutateci ad evitare queste tragedie umane”.