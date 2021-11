Ladri scatenati, rubato il furgone di un libraio di Cagliari: “Mi serve per lavorare, aiutatemi a ritrovarlo”

Ladri d’auto scatenati a Cagliari e provincia. Dopo il furto subìto da un invalido 58enne a Monserrato (auto svaligiata) in questo caso i malviventi hanno rubato proprio la vettura. Un furgone, quello della libreria cagliaritana di via Redipuglia. Il Citroen Berlingo era parcheggiato proprio davanti all’ingresso dell’attività commerciale quando, ieri sera, qualcuno è riuscito ad aprire una delle portiere e fuggire a tutto gas. Ad accorgersi del furto, qualche ora fa, il titolare della libreria, il 68enne Mario Camboni: “Vale cinquemila euro, è di colore bianco e dentro è vuoto. Lo utilizzavamo per trasportare grossi quantitativi di libri sia in libreria sia nelle scuole. La targa è DJ523KT”. La speranza del libraio è che i malviventi si mettano una mano sulla coscienza e lo restituiscano, o che qualcuno lo noti parcheggiato e avvisi o loro o le Forze dell’ordine: “Ho già fatto denuncia del furto ai carabinieri, il furgone non ha l’antifurto o il gps, non so quindi dove possa essere finito”.

Di sicuro, oggi è stato difficile lavorare, senza più il furgone: “Ci serve solo per quello, chiunque abbia notizie utili ci chiami al +39070285320”.