Virus in Sardegna, è lunedì e crollano i contagi: preoccupano due nuovi ingressi in terapia intensiva. Solo 39 casi accertati di Covid oggi in Sardegna, con meno tamponi come ogni lunedì, un decesso e due nuovi pazienti gravi in terapia intensiva. La situazione non è comunque allarmante e negli ospedali resta sotto controllo.

In Sardegna si registrano oggi 39 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 1.045 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.190 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 (2 in più rispetto a ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 52 (1 in più rispetto a ieri).

2.206 sono i casi di isolamento domiciliare (11 in più rispetto a ieri).

Si registra il decesso di un uomo residente nella Provincia di Sassari.