La svolta sui vaccini in Italia: “35mila medici di base pronti a somministrarli ai loro pazienti”. Per facilitare la campagna di vaccinazione, medici di base pronti a scendere in campo: “Stimiamo che almeno 35mila medici di famiglia in tutta Italia sarebbero pronti ad effettuare le vaccinazioni anti-Covid nei propri studi partendo da subito: ciò, ovviamente, avendo a disposizione le dosi e sulla base di accordi regionali già presenti o che verranno a breve definiti”, ha spiegato oggi all’Ansa il segretario nazionale della Federazione italiana dei medici di medicina generale Silvestro Scotti, dopo il sì al protocollo d’intesa tra governo, sindacati medici e Regioni. Ora si attende il sì anche della Regione Sardegna, per uno sprint sui vaccini assolutamente necessario specie ora che la Sardegna si avvia alla zona bianca, oggi solo 33 nuovi contagi nell’Isola.