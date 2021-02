“Accordo raggiunto, Leonardo Semplici sarà il nuovo allenatore del Cagliari”. Il tweet dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio: sfuma Donadoni per divergenze tecniche, il nuovo allenatore del Cagliari sarà Semplici, ex della Spal, unica squadra allenata in serie A dalla quale è stato esonerato dopo una lunga cavalcata con promozione dalla serie B e salvezza in A. Si attende l’ufficialità, le due parti secondo Gianluca Di Marzio avrebbero trovato il sospirato accordo sullo staff tecnico, sul quale sarebbero saltate le altre trattative con Donadoni e Andreazzoli. Semplici era la prima scelta del presidente Giulini, Di Francesco va dunque verso l’esonero e al suo posto per la sfida decisiva con il Crotone sulla panchina rossoblù potrebbe sedere proprio Semplici. ù

Il contratto sarà sino alla fine dell’anno, con opzione in caso di salvezza per la prossima stagione. Accordo trovato anche sullo staff, arrivano conferme nel pomeriggio. Si attende solo il comunicato ufficiale del Cagliari dell’esonero di Di Francesco e del conseguente arrivo di Semplici.