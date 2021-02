Quando arriverà il pennello? La strada lo sta aspettando da mesi, come i residenti e gli automobilisti

É lì, a pochi metri all’incrocio con Corso Vittorio Emanuele, ormai da oltre un mese ed è molto chiaro a cosa serve: a segnalare che dovrebbe essere ripristinata la segnaletica orizzontale, danneggiata da una serie di interventi per mettere varie pezze e per dare una sistemazione ad tratto di strada che presenta debolezze strutturali che devono essere affrontate e risolte con assoluta urgenza . Problemi che sono presenti anche all’incrocio con Via Caprera, Via Carloforte, Via Pola, Viale Metello, che di possono risolvere completando l’intervento di tutto il Corso, come é negli impegni programmatici. Ma ora ci interessa che venga eliminata questa obbrobriosa situazione di degrado e di pericolo per il traffico, utilizzando appunto il pennello figurato nel cartello di pericolo, per consentire ai pedoni e agli automobilisti di transitare in tutta tranquillità, rifacendo la segnaletica orizzontale.

Marcello Roberto Marchi