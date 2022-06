La strana nuova via Dante: “PIsta ciclabile alzata coi monopattini che sfrecciano vicino ai tavolini?”

Viene difficile pensare ad una pista ciclabile allo stesso livello e affiancata al marciapiede lungo la nuova Via Dante come presentata dal Sindaco Paolo Truzzu. . Ma soprattutto in relazione al Codice della Strada ed alla sicurezza che esso disciplina e protegge.Soprattutto se lungo il marciapiede vengono collocati tavolini e sedie, con il rischio del “deragliamento” o meglio ” fuori pista” di ciclisti e monopattinisti imprudenti o esibizionisti E’ strana questa nostra Città costretta a sopportare tutto, è strana questa nostra Amministrazione nel cercare soluzioni stravaganti a problemi semplici. Il doppio senso di marcia ha mostrato i suoi limiti e soprattutto i suoi aspetti negativi sia per il traffico sia per le attività commerciali. Aspettando il 2024, vediamo come andrà a finire.

Marcello Roberto Marchi