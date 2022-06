Cagliari, visita endocrinologica: “60 euro in clinica, ma in privato con lo stesso medico ho risolto con 250 euro”

“Ho dovuto fare una visita per la tiroide da un endocrinologo che in clinica mi costava 60 euro e l’attesa era di 3 mesi, mentre in privato lo stesso medico mi ha fatto la visita il giorno dopo al costo di 250 euro.

Ho dovuto farla per sapere prima possibile il risultato, che fortunatamente è stato positivo”. Lo racconta a Casteddu Online Davide Orrù, uno degli utenti più partecipi nei commenti della nostra fan page.

Ed è proprio l’allarme che ieri aveva lanciato la primaria di Dermatologia al San Giovanni di Dio Laura Atzori: “Non faccio visite private perchè la situazione è pesante, è una mia battaglia personale, non va bene che uno cerchi di aggirare le file pagando lo stesso dottore: i medici che lo fanno a pagamento dovrebbero farlo totalmente a pagamento”, ma diversi pazienti si rivolgono in privato proprio pagando negli studi degli stessi medici strutturati dall’Aou nel suo reparto: ovvero gli stessi che la mattina lavorano in pubblico, pagando le visite come è lecito che sia. Ma in una sanità a pezzi che a Cagliari, sembra davvero funzionare spesso così.