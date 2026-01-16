Un gesto semplice, ma dal forte valore umano, attraverserà il Mediterraneo per raggiungere le bambine e i bambini del Libano. Giocattoli, libri, materiale didattico e articoli di cancelleria. Sono questi i doni raccolti dal Comune di Cagliari grazie alla generosità delle cittadine e dei cittadini, che i militari del 152° Reggimento della Brigata Sassari porteranno con sé nel corso della prossima missione di pace.

Di oggi la consegna simbolica del materiale a Palazzo Bacaredda. A rappresentare l’Amministrazione comunale sono stati la vicesindaca Maria Cristina Mancini e il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci. Entrambi hanno voluto sottolineare il significato dell’iniziativa, che unisce la solidarietà della comunità cagliaritana all’impegno dell’Esercito Italiano in un contesto delicato come quello libanese.

“L’Amministrazione comunale sta affianco alla Brigata Sassari e al 152° Battaglione che interverrà in una missione di pace a supporto della popolazione in Libano”, hanno detto Mancini e Benucci. “Grazie alla bontà d’animo e alla generosità di tutte le cittadine e i cittadini, le bambine e i bambini libanesi riceveranno dai nostri militari giocattoli, libri, materiale didattico e di cancelleria che il Comune ha raccolto per loro”.

Il maggiore Antonello Masala, accompagnato dal graduato aiutante Giovanni Latte, ha espresso parole di apprezzamento per l’iniziativa benefica e per il sostegno ricevuto dalla città. Un’iniziativa, quella di questa mattina di venerdì 16 gennaio 2026, che dimostra come la collaborazione tra istituzioni civili e militari possa tradursi in un aiuto concreto, capace di andare oltre i confini geografici e di parlare direttamente alle nuove generazioni. Un segno di attenzione e speranza per chi vive in territori segnati dalle difficoltà.