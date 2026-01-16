Dramma questa mattina all’Istituto Superiore Professionale Domenico Chiodo Einaudi di La Spezia. Uno studente di 18 anni è stato accoltellato da un suo compagno. Stando a quanto appreso sino a questo momento, sembra che i rapporti fra i due ragazzi fossero tesi da giorni. Il giovane aggressore sarebbe entrato in classe colpendo il 18enne al costato, pare dopo un litigio in bagno. Panico e paura fra gli studenti e intervento essenziale del professore che è riuscito a togliere il coltello dalle mani dell’aggressore. Il 18enne è stato trasportato all’ospedale di La Spezia in gravi condizioni mentre l’aggressore è stato fermato dalle forze dell’ordine.