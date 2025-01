Manca sempre meno al Festival di Sanremo, in onda su RaiUno dall’11 al 15 Febbraio. Dopo l’annuncio di Carlo Conti in diretta al Tg1 delle 20 di ieri sera, si susseguono i commenti circa i co-conduttori che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston. Di alcuni nomi sì vociferava da giorni, altri sono una vera sorpresa. Un Festival che si preannuncia ricchissimo a livello musicale (30 i brani presentati in gara) e che vedrà protagonista anche la Sardegna con la comica e presentatrice cagliaritana Geppi Cucciari e Mahmood, vincitore della kermesse per ben due volte. La 51enne non è certo nuova a palchi importanti e aveva già partecipato al Festival come ospite: questa volta Geppi potrà avere ancora di più la possibilità di mostrare il suo estro e la sua ironia nel ruolo di co-conduttrice. Sorpresa assoluta sarà Mahmood, che prosegue il filone dei cantanti nel ruolo di conduttori che proprio Carlo Conti aveva inaugurato con Arisa ed Emma nel 2015. Grande talento amatissimo soprattutto dalle nuove generazioni, già desta molta curiosità su come affronterà il palco dell’Ariston questa volta non in gara. Geppi e Mahmood saranno protagonisti nella serata attesissima delle cover, quella del venerdì. La prima sera, invece, Conti condurrà da solo “forse affiancato da due vecchi amici che sto cercando di convincere”, ha rivelato al Tg1. E non si non può pensare a Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Accetteranno l’invito dell’amico?

Nella seconda serata invece vedremo la splendida Bianca Balti, l’ironia di Cristiano Malgioglio e la comicità di Nino Frassica. Nella serata di giovedì altre 3 splendide donne: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Per la finalissima, Conti ha scelto di avere accanto il già annunciato Alessandro Cattelan (già al timone di Sanremo Giovani e Dopo Festival) e Alessia Marcuzzi, non certo nuova alla conduzione di kermesse musicali importanti. Altri dettagli saranno svelati nelle prossime settimane. Intanto, tutti gli artisti in gara sono impegnati in questi giorni nelle prove generali a Roma.