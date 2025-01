Altra strada, altro “imbuto”, si procedeva a passo di lumaca, e le osservazioni riguardo all’arteria che incanala il traffico verso Quartu Sant’Elena, non sono di certo mancate. C’è chi sostiene che “aprire la strada di Is Arenas Medau Su Cramu” sarebbe la soluzione per risolvere il problema ed eliminare le lunghe file nelle ore di punta o quando avviene un imprevisto.

Non mancano mai, insomma, i disagi per gli automobilisti che, alle prese con cantieri e deviazioni, devono mettere in conto un tempo di percorrenza assai maggiore rispetto a quello normale, tanto da definirsi “sequestrati” ogni qualvolta si rimane intrappolati in coda, assieme a decine di altri automobilisti.