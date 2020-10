Una nuova vittima legata al Coronavirus in Sardegna, si tratta di una suora dell’istituto del Sacro Costato di Oristano. Aveva altre patologie ed è risultata positiva al tampone: il suo cuore ha cessato di battere stamattina. Nell’istituto ci sono altre undici religiose positive su un totale di diciassette. Il sindaco Andrea Lutzu, in accordo con la Assl, ha deciso per prudenza di chiudere la scuola del Sacro Costato