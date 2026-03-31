La Sardegna si conferma una delle regioni italiane più legate alle tradizioni pasquali, ma con una particolarità tutta sua: il momento più sentito non è la domenica di Pasqua, bensì la Pasquetta. Secondo l’Indice dello Spirito Pasquale (ISP), elaborato da Casinos.com sulla base di cinque anni di ricerche Google Trends, l’isola si piazza al settimo posto in Italia con un punteggio complessivo di 67,8.L’analisi ha preso in considerazione quattro parole chiave simbolo delle festività: “Settimana Santa”, “colomba di Pasqua”, “uovo di Pasqua” e “Pasquetta”. Proprio su quest’ultima voce la Sardegna ottiene il risultato più alto a livello nazionale, raggiungendo il punteggio massimo di 100 e superando anche regioni tradizionalmente molto legate al Lunedì dell’Angelo, come la Puglia.Il dato racconta una realtà in cui la Pasquetta rappresenta un vero e proprio rito collettivo, spesso vissuto all’aria aperta, tra gite, pranzi in compagnia e momenti di convivialità. Un appuntamento che, nell’isola, sembra essere persino più sentito della stessa domenica di Pasqua.Più contenuto, invece, l’interesse per alcuni simboli tradizionali della festività. La Sardegna ottiene 41 punti per la “colomba di Pasqua” e 58 per l'”uovo di Pasqua”, mentre sulla “Settimana Santa” raggiunge quota 72, quinto miglior dato nazionale. Un risultato che conferma la presenza di radici religiose profonde, pur evidenziando come il vero cuore della festa, nell’isola, sia rappresentato dal giorno successivo alla Pasqua.Il profilo sardo emerge così come uno dei più originali dell’intera classifica nazionale: è infatti l’unica regione in cui la Pasquetta supera nettamente tutti gli altri indicatori analizzati. Un segnale di un’identità culturale forte e riconoscibile, in cui la celebrazione pasquale si prolunga ben oltre la domenica.L’indagine si inserisce in un contesto nazionale che conferma il peso economico e sociale della Pasqua in Italia. Secondo i dati Coldiretti/Ixè, nel 2025 la spesa degli italiani per il pranzo pasquale ha raggiunto i 2,1 miliardi di euro, il valore più alto dell’ultimo decennio. Otto famiglie su dieci hanno scelto di festeggiare in casa, con una media di sei persone a tavola.Per realizzare l’Indice dello Spirito Pasquale, Casinos.com ha analizzato cinque anni di dati Google Trends relativi alle quattro query selezionate, attribuendo a ciascuna lo stesso peso. Il punteggio finale di ogni regione è stato calcolato attraverso una media semplice dei valori ottenuti, su una scala da 0 a 100.