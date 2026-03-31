Nuova incursione notturna di ladri al liceo De Sanctis Deledda in via Cornalias a Cagliari. I malviventi sono entrati puntando ancora una volta ai soldi del distributore automatico di cibo e bevande, hanno distrutto arredi e porta e forzato il distributore.

Lo stesso copione che si ripete a pochi giorni di distanza dal precedente episodio, quando i ladri erano entrati sempre di notte ma non avevano trovato soldi e avevano fatto meno danni rispetto alla scorsa notte. Non si sa se nella scuola sia attivo un sistema di allarme e videosorveglianza, improbabile visto che il raid è stato scoperto solo stamattina dai collaboratori scolastici all’apertura dell’istituto.

Nonostante sia accaduto in piena notte, i ragazzi sono profondamente e giustamente turbati da quanto successo per l’ennesima volta e chiedono più controlli e sicurezza.