La Sardegna brucia ancora: gravissimi incendi a Teulada, San Gavino, Carloforte. In azione elicotteri, canadair e decine di uomini a terra per domare le fiamme.

Cittadini terrorizzati, a Carloforte è stato ordinata l’evacuazione di alcune case situate in campagna. A Teulada, sul posto, anche gli amministratori, e a San Gavino sono campi e sterpaglie a bruciare alimentate dal forte vento.

Una giornata drammatica anche quella di oggi: numerosi i roghi che si sono sviluppati in più parti del territorio. 3 quelli che attualmente generano più preoccupazioni e che hanno richiesto anche l’intervento dei mezzi aerei. Elicotteri e canadair in azione a Teulada, l’incendio ha coinvolto un’area boschiva e ingente è lo schieramento di mezzi e uomini a terra per domare le fiamme.

Tra San Gavino e Gonnosfanadiga sono prevalentemente campi e bassa vegetazione ad aver preso fuoco, anche in questo caso è stato necessario l’intervento di due elicotteri.