Quartucciu, spunta un altro presunto Ufo in paese, da diverse mattine molte luci pulsanti a forma discoidale si notano nel cielo: “Sale sino a diventare un puntino e sparire del tutto”.

Avete per caso visto anche voi?

Ecco il racconto del lettore di Casteddu Online che ha anche filmato lo strano oggetto: “La mattina mi alzo alle 5,30 e sono già due volte in questa settimana che osservo qualcosa di strano in cielo, un oggetto a mezz’aria con delle luci bianche molto intense.

Zumando con la telecamera ed anche con un binocolo si nota che le luci sono molte di più ed hanno un effetto pulsante dando una forma discoidale all’oggetto. L’altra cosa strana è che ad un certo punto ľoggetto sale, non molto veloce, in perfetta verticale, non si sposta mai di lato”. Alla fine sale su, sino a diventare un pallino e sparire.