Ha tentato di scappare dai Carabinieri a bordo del suo Maggiolino, ma la fuga è durata pochissimo e si è conclusa contro un albero in via Newton. È stato un automobilista di passaggio, Gabriele L., a riprendere l’intera scena, poi resa pubblica in rete. Il protagonista è un operaio 33enne di Sinnai, che ora dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. L’inseguimento è iniziato attorno all’una di notte, quando una pattuglia della Stazione di Selargius, con il supporto della Sezione Radiomobile di Quartu Sant’Elena, ha notato una Volkswagen Maggiolino sfrecciare con andatura irregolare lungo la Statale 554, all’altezza dell’intersezione con via Roma. Alla vista dei militari, l’uomo ha accelerato bruscamente tentando di sfuggire al controllo, dando così il via a un inseguimento per le vie cittadine. La fuga è durata solo pochi minuti: il conducente ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un albero. Nonostante l’impatto, ha tentato di dileguarsi a piedi ma è stato subito bloccato. Nelle fasi di contenimento, uno dei carabinieri ha riportato una lieve lesione a un dito della mano sinistra. Sottoposto ad accertamento etilometrico, l’uomo è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,31 g/l, oltre il doppio del limite di legge. I militari hanno proceduto al sequestro del mezzo, risultato privo di assicurazione, e al ritiro immediato della patente.