La principessa Kate annuncia la guarigione dal cancro

In un emozionante video postato sui profili ufficiali della casa reale inglese, la Principessa del Galles Kate Middleton ha annunciato la guarigione dal cancro. La principessa, utilizzando immagini private con la sua famiglia, ha spiegato di aver concluso il ciclo di chemio dopo 9 mesi difficilissimi, affermando di voler stare vicino a chi ha ancora non ha terminato questo doloroso percorso. Era il mese di marzo quando la Principessa, dopo due mesi di speculazioni sul suo stato di salute (e il suo matrimonio), registrò un video che fece il giro del mondo in pochi minuti, in cui svelava la sua malattia e ciò che avrebbe dovuto affrontare. Ora, dopo mesi di riservatezza e poche apparizioni pubbliche, Kate Middleton ha deciso di condividere la gioia di aver terminato le cure. Nel video la Principessa ha anche spiegato che il ritorno alla vita pubblica e gli impegni che il suo ruolo le impongono sarà ancora graduale, ma la fase più brutta sembra davvero essere passata.