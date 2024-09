In Sardegna l’Iwca: via al congresso internazionale del wedding

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sono sempre di più le coppie da tutto il mondo che per il “sì” della vita scelgono l’isola che ora punta a diventare sempre più competitiva nei nuovi mercati internazionali. Martedì 24 settembre al via la conferenza che accoglie le agenzie mondiali specializzate nell’organizzazione di matrimoni di lusso. Da Villamassargia a Castiadas, visiteranno hotel, siti archeologici e spiagge per invitare promessi sposi americani, indiani e arabi a celebrare le proprie nozze in Sardegna

In Sardegna l’amore è senza confini. Mentre l’industria matrimoniale, soprattutto quella legata al polo del lusso, conquista quote sempre più importanti del mercato turistico locale, esperti del settore da tutto il mondo si raduneranno a Villamassargia, Castiadas e in altre località del sud dell’Isola dal 23 al 26 settembre 2024. Qui, tra meeting e party, dovranno elaborare strategie per affascinare e sedurre sempre più coppie di innamorati di paesi come India, Stati Uniti e Emirati Arabi e per accompagnarli in Sardegna a pronunciare il “sì” della vita, nel corso di sontuose feste nuziali.

Nel 2018, in Italia, per matrimoni di persone provenienti da altri paesi, sono stati spesi circa 550 milioni di euro. Una cifra destinata ad incrementare in maniera esponenziale. La Sardegna ha necessità di crescere e acquisire competenze. Deve internazionalizzarsi e prepararsi a competere nei nuovi mercati, ecco perché il 23 settembre 2024 prenderà il via Iwca, l’innovativa conference internazionale impreziosita da alcune esperienze che racconteranno il territorio e che si concluderà con una special night con party esclusivo e la decretazione dei migliori fornitori del Destination Wedding.

Il format è ideato da Alessia Ghisoni, Cinzia Murgia Oggi Sposi Exclusive wedding & Events, regine del wedding sardo, event manager, due professioniste del settore che con la loro esperienza e passione renderanno questa esperienza indimenticabile, e da Elisabetta Picardi di Say yes in Italy e ideatrice del Soulstir Trip. «Abbiamo voluto e creato un format mai pensato prima», dichiarano Ghisoni e Murgia, «dove matrimoni di lusso, eventi internazionali, turismo, valorizzazione del territorio, accoglienza, tradizioni, formazione ed eventi di gala convergono col fine unico di creare crescita sia professionale che emotiva da condividere. La Sardegna per 4 giorni sarà scrigno del mondo del wedding e degli eventi internazionali».

«Partecipare a Iwca in Sardegna è una grande opportunità non solo per chi organizza eventi, ma anche per i professionisti del settore wedding», sottolinea Elisabetta Picardi, «credo fermamente che eventi come Iwca siano fondamentali per connettersi con i migliori talenti del settore, scoprire nuove ispirazioni e promuovere l’Italia come destinazione perfetta per celebrare l’amore».

Le agenzie prescelte che trattano il mercato del lusso nuziale arriveranno da Emirati Arabi, India, Stati Uniti, Portogallo, Regno Unito e dall’Italia e potranno scoprire luoghi unici e fatati per la celebrazione dei matrimoni e il meglio degli hotel e delle professionalità dell’industria nuziale dell’Isola per poi proporre alle coppie straniere che decidono di sposarsi in Italia, sposalizi da sogno in Sardegna.

Le agenzie avranno soprattutto l’occasione di immergersi nelle ricchezze isolane, scoprendo nuove ispirazioni e opportunità per creare eventi ancora più straordinari e concentreranno l’attenzione sui luoghi del territorio in grado incarnare lo spirito e l’eleganza del luogo e di offrire al tempo stesso una serie di esperienze che permettano agli ospiti di vivere l’autenticità della Sardegna attraverso attività di alto profilo.

Attraverso la visita del territorio delle vicinanze di Cagliari, verrà offerta una visione a 360 gradi delle potenzialità che la Sardegna meridionale può offrire: dalla natura incontaminata alle tradizioni culinarie, dall’arte, dell’accoglienza, alla ricercatezza delle location disponibili. La bellezza dell’Isola verrà proposta in una prospettiva completamente nuova, non puramente tecnica, ma profondamente emozionale. Proprio quella dimensione che le coppie straniere cercano e sognano quando scelgono l’Italia come cornice del loro matrimonio.

L’invito è rivolto alle agenzie di Destination Wedding che condividono questa visione e che desiderano esplorare le infinite possibilità che l’Italia, e in particolare la Sardegna, possono offrire per celebrare l’amore in modo unico e indimenticabile.

Agli operatori locali verrà offerta la relationship con le agenzie internazionali top del settore del lusso e verranno dati degli strumenti, coinvolgendo proprio gli esperti di vari settori, per aumentare la clientela, trovare l’approccio giusto online e offline con la nuova generazione di clienti.

Interverranno anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali che attraverso dei video emozionali potranno proporre le bellezze dei siti dei loro territori. Il meeting si svolgerà martedì 24 settembre dalle 15 dalle 19.30 a Villamassargia nell’Antica casa Fenu, ma prima del congresso, buyers e speakers visiteranno S’Ortu Mannu monumento naturale della Regione Sardegna nonché uliveto più importante del Mediterraneo, che si estende in un’area di circa 12 ettari, ai piedi del castello di Gioiosa Guardia. Si tratta di un uliveto con 700 alberi monumentali e tra questi spicca Sa Reina (la regina), che ha un fusto con circonferenza di ben 10 metri.

Il giorno dopo visiteranno la colonia penale agricola più grande e più antica d’Italia, le Antiche carceri di Castiadas, realizzata a partire dal 1875, per volere di Eugenio Cicognani, che ne divenne il primo direttore, con il duplice intento della bonifica dell’area dalla malaria e del recupero sociale dei detenuti mediante l’insegnamento delle regole sociali, dell’istruzione elementare e di un lavoro.

Alle 21 nella “Villa del direttore” del vecchio penitenziario l’evento di gala. Previsto un racconto emozionale realizzato dal noto anchorman televisivo (Anthony Peth di Mediaset, Sky, Rai, La 7) che svelerà le eccellenze di ogni azienda partner.

Tra i big mondiali del settore sbarcheranno Rui Mota Pinto (Portogallo, tra i 50 Most Influential Wedding professionals 2023 e tra i 50 Most Influential persons in Event Industry in Europa), Priti Raichura (India, fondatore di Award Winning Luxury Wedding e Master of Ceremonies & Host), Taiwo Adedayo (Londra, Director di 5 Star Wedding Directory, portale inglese per matrimoni ed eventi), Samar Shawareb, (Emirati Arabi, ceo di Arabia Weddings, leader dell’organizzazione di matrimoni nel Medio Oriente) e Anne Marie Kleis (Usa, di Amkevents, specialista in matrimoni ebraici). Dall’Italia arrivano Fabio Marcia (responsabile per Italian wedding company del comparto Lgbtq), Angelo Garini, (ambasciatore di Italianbeauty), Valentina Lombardi, (Founder di Italian Wedding Company) e Barbara Colombo (titolare di Sinfonia Wedding).