La primavera rimane un miraggio: neve a bassa quota e temperature in picchiata, gli ultimi giorni di marzo saranno caratterizzati da una saccatura artica da far battere i denti. Chi aveva in programma gite al mare e sole caldo dovrà ancora attendere: domani e dopodomani sono previsti anche pioggia e forte vento.

A Cagliari i croceristi ieri si sono riversati tra il Poetto e il parco di Molentargius, bus pieni e lunghe file di chi pensava di trascorrere una giornata a maniche corte: i più coraggiosi si sono equipaggiati con ciabatte e vestiti corti pensando che la città del sole regalasse il caldo o, comunque, temperature miti, ma così non è stato. E da domani sarà lo scenario sarà peggio che mai: via, quindi, abiti leggeri, questi dovranno ancora attendere nell’armadio, e giubbotto e maglioni a portata di mano. Le previsioni non sono infatti rassicuranti e, anche a bassa quota, è possibile che la neve faccia nuovamente la sua comparsa.