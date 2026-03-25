Quartu Sant’Elena, via della Musica scambiata per discarica: al via altre 4 sanzioni contro gli incivili. Sacchi e rifiuti gettati illegalmente sono costati cari a chi pensava di non essere sorpreso trasgredendo la legge: ma non avevano fatto i conti con il sistema di videosorveglianza supportato dalle fototrappole che, costantemente, vengono utilizzate per sorvegliare i territori più a rischio. Ed è così che il Nucleo Vigilanza Ambientale ha identificatimo altri quattro soggetti, che ora si aggiungono alla lunga lista delle persone che deturpa la città. Con in mano sacchi, bustoni e ingombranti, le immagini dello scempio sono la prova che ha permesso di “incastrare” i furbetti, che dovranno pagare la sanzione inflitta e rispondere delle conseguenze del reato commesso.