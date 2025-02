La nuova via Roma a metà, ecco a che punto sono i lavori nel secondo lotto.

Come già annunciato dal sindaco Massimo Zedda, i lavori per il secondo lotto di Via Roma si protrarranno per un tempo non definito. Vari i punti critici di cui occuparsi: la gestione della viabilità, la preservazione del patrimonio storico e le preoccupazioni dei commercianti locali, che temono ulteriori ripercussioni negative sulle loro attività.

In una recente intervista il Sindaco ha chiarito i vari punti. “Stiamo riflettendo sulla viabilità. La barriera dei pullman davanti ai palazzi storici, che si creerà con le due corsie a doppio senso, non è una soluzione ottimale. Se qualcuno parcheggia in doppia fila, si genera inevitabilmente un ingorgo. Per ora, la viabilità sarà provvisoria fino all’apertura del secondo lotto”.

I lavori inoltre richiederanno una particolare delicatezza a causa dei monumenti storici oggetto degli scavi.

Come si può notare dal video, il cantiere è aperto e si lavora già a pieno regime. Si procede con lo smantellamento dell’asfalto e della strada, nella speranza che i lavori si concludano il prima possibile cosi da restituire alla città una via così importante e in contemporanea una parte inedita della sua storia.