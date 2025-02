Sconcerto nel quartiere della Marina, i lavori di via Roma e le nuove aree pedonali preoccupano i commercianti.

I residenti ed i commercianti esprimono preoccupazioni riguardo ai cambiamenti della viabilità del quartiere a causa dei lavori di Via Roma. Infatti una zona così trafficata rischia di risentirne dal punto di vista commerciale, ma è anche un disagio per chi vive nelle vicinanze.

Ad aggravare la situazione c’è l’istituzione delle aree pedonali. “Dal 31 gennaio e sino al 31 ottobre 2025, tutti i giorni della settimana h24, interessate le vie Cavour, Dei Mille, Sant’Eulalia e Porcile.”

“ Viene garantita l’accessibilità ai mezzi per le operazioni di carico e scarico nella fascia oraria dalle 7 alle 11 dei giorni feriali, con una sosta massima consentita della durata di 15 minuti.

Il divieto della circolazione e della sosta sarà vigente per tutte le categorie dei veicoli, con esclusione di quelli destinati ai servizi dei disabili, di soccorso, di polizia e di emergenza”. Come si può leggere dal comunicato non vengono nominati gli operatori ecologici tra le categorie a cui è consentito il transito. Questo costringe i commercianti e gli abitanti della zona a trasportare i bidoni dei rifiuti sul ciglio della strade dove cessa l’area pedonale.