Sabato 7 febbraio Pirri ha celebrato vent’anni di Municipalità in un evento partecipato che ha riunito istituzioni, tra amministratori di ieri e di oggi, associazioni e cittadini. L’ anniversario è stato occasione di bilancio e di rilancio di una Municipalità orientata a un decentramento sempre più reale.

Di seguito l’intervista alla presidente della Municipalità, Maria Laura Manca, per fare il punto di questi vent’anni di storia, sulle principali criticità del territorio e le prospettive future di una comunità che guarda avanti senza perdere la propria identità.

Presidente, come sono andati i festeggiamenti?

L’evento è stato un successo autentico, non solo per la partecipazione ma per il valore politico e comunitario che ha saputo esprimere. Celebrare i vent’anni della Municipalità significa riconoscere un percorso di decentramento che ha avvicinato le istituzioni ai cittadini e rafforzato il senso di appartenenza.

La presenza di amministratori di ieri e di oggi, insieme alle istituzioni nei suoi livelli, i cittadini e le nostre associazioni che ci hanno aiutato nella realizzazione stessa dell’evento , ha dimostrato che Pirri è una comunità viva, capace di guardare avanti. È stato un momento di memoria condivisa, ma anche di rilancio di un’idea di amministrazione fondata sull’ascolto, sulla partecipazione e sulla prossimità.

Ringrazio in particolare i miei vice e i consiglieri che ci hanno non solo creduto ma anche concretamente partecipato alla realizzazione. L’obiettivo era una restituzione e un ritrovo tra i protagonisti che in quegli anni, parlo del 2000, hanno reso possibile la nascita della Municipalità, tra sogni, speranze e rivendicazioni, e io e il mio Consiglio raccogliamo e facciamo ogni giorno propria questa eredità

Come immagina Pirri tra 20 anni?

Immagino Pirri come una comunità sempre più protagonista delle scelte che la riguardano, con una Municipalità forte e riconosciuta nel suo ruolo. Tra vent’anni Pirri dovrà essere un territorio dove i servizi di prossimità funzionano davvero, dove i cittadini trovano risposte rapide e dove la qualità della vita è al centro delle politiche pubbliche.

Una Pirri capace di crescere in modo sostenibile, senza perdere la propria identità, con spazi pubblici curati, una mobilità più efficiente e una rete di servizi diffusi che rendano il decentramento uno strumento concreto e non solo formale.

Pirri è abbastanza sostenuta dal Comune di Cagliari? O servirebbe qualcosa di più?

Il sostegno del Comune di Cagliari è presente, ma Pirri ha una dimensione e una complessità tali da richiedere un ulteriore salto di qualità. Il decentramento funziona davvero solo se alle Municipalità vengono garantite risorse, competenze e strumenti adeguati per incidere concretamente sulla vita quotidiana dei cittadini.

Servono investimenti continui sulla manutenzione, sui servizi e sulla capacità di intervento rapido. Rafforzare Pirri significa rafforzare l’intera città di Cagliari, perché una città funziona quando i suoi territori sono messi nelle condizioni di funzionare bene.

Come scongiurare il rischio alluvioni?

Il rischio idrogeologico resta una delle principali criticità di Pirri e va affrontato con una visione strutturale, partecipata e di lungo periodo. Accanto agli interventi infrastrutturali e alla manutenzione costante dele caditoie, delle griglie e vasche di laminazione, del canale di Terramaini, fondamentale la prevenzione e la si può fare con il coinvolgimento attivo dei cittadini, che devono essere parte integrante dei percorsi di prevenzione, informazione e consapevolezza. Un ruolo centrale è svolto dalla Protezione Civile, comunale e regionale, in sinergia con la Municipalità, attraverso il piano operativo comunale dedicato a Pirri, che definisce procedure, responsabilità e modalità di intervento in caso di emergenza. La prevenzione efficace nasce dal coordinamento tra istituzioni, volontariato e comunità locale. Ed è per questo che forte delle richieste dei cittadini che nelle settimane scorse abbiamo accolto la richiesta di ricostituire un tavolo tecnico multilivello.

È però indispensabile iniziare fin da subito a progettare nuovi interventi a monte di Pirri, capaci di ridurre strutturalmente il rischio idrogeologico e di prevenire le criticità prima che si manifestino nel centro abitato. È un tema che ho ribadito anche in Consiglio, alla presenza dell’Assessore competente Marcialis, perché la sicurezza del territorio richiede scelte lungimiranti e una programmazione che guardi oltre l’emergenza.

Quali sono gli altri problemi di Pirri?

Accanto a questo, Pirri presenta criticità legate al traffico, alla manutenzione urbana, alla sicurezza e alla necessità di servizi sempre più vicini ai cittadini. Rafforzare il presidio di prossimità della Municipalità significa garantire ascolto, tempestività e risposte concrete ai bisogni del territorio.

Qual è il programma di eventi per questo anno dedicato al ventennale della Municipalità?

L’anno del ventennale della Municipalità sarà scandito da un programma di iniziative distribuite lungo tutto l’anno, con almeno un evento al mese, pensato per coinvolgere attivamente la comunità e valorizzare il percorso di questi vent’anni di decentramento. Ogni appuntamento sarà dedicato a un tema specifico, in collaborazione con le associazioni del territorio.

Il calendario prevede eventi a carattere sociale, dedicati all’inclusione, alle fragilità e ai servizi di prossimità, momenti di sport e benessere come strumenti di aggregazione e partecipazione, iniziative ambientali legate alla tutela del territorio e alla prevenzione del rischio idrogeologico, e appuntamenti culturali diffusi che raccontino la storia, l’identità e le tradizioni di Pirri.

Un’occasione per rafforzare il decentramento di Pirri?

Sì, accanto agli eventi, saranno promossi momenti di confronto pubblico e partecipazione, per raccogliere proposte, esigenze e idee dei cittadini e trasformarle in azioni amministrative concrete. L’obiettivo è fare del ventennale non solo una celebrazione, ma un percorso condiviso che rafforzi il ruolo della Municipalità come presidio di prossimità e strumento reale di governo del territorio.

Il futuro di Pirri passa da una comunità che partecipa e da un decentramento reale: questo programma di eventi vuole essere il segno concreto di un’istituzione vicina ai cittadini, capace di ascoltare e di costruire insieme le risposte ai bisogni del territorio.