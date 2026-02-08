Nemmeno la pioggia ferma la festa: buona la prima, a Villa San Pietro e Capoterra il debutto del Carnevale Intercomunale. Centinaia di maschere colorate in marcia per il centro abitato, come da programma hanno sfilato dietro i carri allegorici nonostante l’acquazzone che ha rinfrescato la serata. “Capoterra non si è fermata e non ha rinunciato al suo carnevale” ha espresso il sindaco Beniamino Garau a Casteddu Online. Non solo maschere e coriandoli, all’arrivo, previsto al parco urbano, la festa proseguirà con la musica, al ritmo del DJ Set e zeppole per tutti.

La prossima settimana spetta a Pula ospitare la parata: partirà da Piazza Tina Anselmi e si concluderà in Piazza del Popolo con musica e zeppole per tutti.

Martedì 17 si sfilerà a Sarroch e il 21 gran finale a Domus de Maria.