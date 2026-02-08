Sant’Elia, stop all’acqua per lavori sulle reti: cantieri attivi tra piazze e strade

Mattinata senza acqua a Sant’Elia per consentire l’avanzamento dei lavori di riqualificazione che stanno interessando il quartiere. Martedì è infatti prevista la sospensione temporanea dell’erogazione idrica dalle 8.30 alle 13.30, necessaria per completare alcuni interventi programmati sulle infrastrutture sotterranee.

Lo stop rientra nelle opere avviate dal Comune nell’ambito di un più ampio progetto di riqualificazione urbana e riguarda le reti dei sottoservizi. Abbanoa ha spiegato che l’interruzione è indispensabile per portare a termine le operazioni in sicurezza e che, qualora i lavori dovessero concludersi prima del previsto, la fornitura potrà essere ripristinata in anticipo.

Durante la fascia oraria indicata potrebbero verificarsi cali di pressione o brevi disservizi in diverse vie e piazze del quartiere, tra cui piazza Lao Silesu, piazza Luigi Falchi, piazza Piero Schiavazzi, via Utzeri, piazza Bernardo Demuro, via Giovanni Manurita, via Carmen, via Ferdinando Magellano, via David Livingstone, Borgo Sant’Elia Nuovo, la zona dello stadio e viale Salvatore Ferrara, oltre ad altre strade interne. Al momento della riattivazione del servizio non si escludono temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua, legati alle operazioni di svuotamento e riempimento delle condotte.

I cantieri aperti a Sant’Elia fanno parte di un intervento più esteso che coinvolge varie aree del quartiere, comprese piazze, zone del lungomare e spazi pubblici. I lavori prevedono scavi sulle infrastrutture interrate e comportano una riorganizzazione temporanea degli spazi, con modifiche alla viabilità, ai percorsi pedonali e agli accessi agli edifici residenziali.

Le attività hanno un impatto anche sulla quotidianità dei residenti, incidendo sulla fruibilità delle aree comuni, sull’illuminazione e sui passaggi interni. Gli interventi coinvolgono inoltre alcune porzioni di verde urbano, rendendo necessarie specifiche verifiche sul rispetto delle prescrizioni ambientali.

Al termine delle operazioni, il servizio idrico tornerà regolarmente a pieno regime.