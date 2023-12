La mannaia della Regione sulle scuole di Cagliari: spariscono istituti storici

Istituto comprensivo Colombo: soppresso e accorpato all’Istituto comprensivo Tuveri-Randaccio Don Milani, per un totale di oltre 1300 alunni. Direzione didattica Lilliu e Istituto Comprensivo Stoccolma vengono soppressi e accorpati in un unico Istituto comprensivo di nuova istituzione, che avrà un totale di oltre 1300 alunni.

“Scompaiono quindi istituti storici della nostra città, vengono cancellate realtà che funzionavano perfettamente, per creare dei mega istituti che avranno enormi difficoltà a portare avanti i progetti, a utilizzare le risorse disponibili, a personalizzare e adattare l’attività didattica al contesto di riferimento e così via: tutte cose che si sono già viste negli anni scorsi con le precedenti tornate di dimensionamento e che pensavamo di aver scampato per quest’anno. Per non parlare dei posti di lavoro che verranno persi.