Addio a Bruno Murgia Cabras, scompare a 64 anni l’amatissimo prof di chimica

E’ scomparso all’ eta’ di 64 anni dopo una lunga malattia il prof. Bruno Murgia Cabras , nato a S.Antioco aveva conseguito la laurea in Chimica all’Universita’ degli Studi di Cagliari e successivamente aveva iniziato la professione di insegnante dapprima a Tonara per proseguire poi tra gli altri , al Minerario di Iglesias ed infine all’ Istituto Tecnico Industriale ” Primo Levi ” di Quartu.

Persona molto riservata ma allo tempo generosa ad altruista , si era distinto per la sua grande cultura ed affabilita’. Appassionato di Storia Militare ha fatto parte di Associazioni dedicate al recupero ed alla valorizzazione dei Fortini costruiti a scopo bellico , come l’ ” Archeo.Mil ” e l’ Ass.Fort, partecipando spesso alle rievocazioni storiche in divisa d’ Epoca tenute in occasione delle manifestazioni organizzate per ” Monumenti Aperti ” . Notevole anche il suo impegno nell’ ambito del motorismo storico , e’ stato uno dei fondatori del Gruppo di appassionati ” Old Cars Friends ” nel quale ha sempre dato un contributo prezioso e puntuale grazie alle sue grandi competenze nell’ ambito delle Bicilindriche Citroen . Ha partecipato a numerosi incontri per appassionati del settore con la sua amatissima Citroen 2cv Special non mancando mai di regalare consigli e indicazioni a tutti coloro che si avvicinavano per la prima volta al mondo del collezionismo storico. Lascera’ per sempre un ricordo indelebile nel cuore di tutti i suoi cari, ed in particolare della sua amatissima consorte Rosalba, della propria madre Agnese , del fratello Mario Vittorio , ed ancora di Benedetta, Giuliana , Raffaele , Andrea e delle nipoti Federica , Camilla e Maria .

I Funerali si terranno domenica 24 Dicembre presso la Parrocchia di San Luca in Via Nora 9 al Margine Rosso, alle ore 10,15 .