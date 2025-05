Tragedia a Trieste. Una donna di 30 anni è morta in casa, molto probabilmente per un malore. La sua piccola di soli sei anni è stata con lei per ore, abbracciandola. A dare l’allarme sono state le insegnanti della bimba, che non vedendola arrivare a scuola e non riuscendo a contattare la madre hanno allertato i soccorsi.

I vigili del fuoco e gli operatori del 118 si sono trovati davanti ad una scena straziante: la piccola in lacrime accanto alla mamma ormai senza vita. I servizi sociali e il Comune si stanno occupando della bimba.