Dal 12 al 15 giugno, la Via del Mare di Quartu Sant’Elena ospiterà la terza edizione della Street Art Week, evento di rigenerazione urbana ideato da Officine Verticali e dal Centro Commerciale Naturale La Via del Mare, con il sostegno di Cittadinanza Attiva OIKOS. L’obiettivo è ambizioso: dare vita a una galleria urbana permanente proprio lungo una delle arterie più trafficate della Sardegna, con oltre 5 milioni di passaggi annui. L’edizione 2025 coinvolgerà circa 100 persone tra artisti e organizzatori in un fitto programma che animerà la città per quattro giorni. Cuore della manifestazione è Urban Evolution, il progetto che prevede la decorazione di postazioni coprimastelli con opere digitali di artisti selezionati, puntando a raggiungere 30 interventi entro il 2026. Gli artisti interessati a partecipare possono candidarsi sul sito streetartweek.eu entro il 31 maggio.

Le opere saranno valutate da una doppia giuria, popolare e tecnica, composta da La Fille Bertha, Alessandro Macciocco (Officina MUSH), Valentina Vinci (Propositivo), Marina Brunetti alias Marinetti (Cittadinanza Attiva OIKOS) e Myriam Quaquero (Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo). Ai primi tre classificati saranno assegnati premi in denaro: €1000, €600 e €400. Tutti i partecipanti potranno inoltre prendere parte a un vernissage diffuso all’interno delle attività commerciali aderenti. Parallelamente, il progetto Fuori Vetrina vedrà la collaborazione tra artisti e commercianti per la decorazione artistica delle serrande. Gli artisti selezionati riceveranno un compenso e, se provenienti da fuori provincia, anche vitto e alloggio. I commercianti interessati possono contattare il Centro Commerciale Naturale Via del Mare all’indirizzo email: [email protected] . La manifestazione sarà arricchita da eventi itineranti, spettacoli, laboratori artistici per bambini, performance di break dance e circa 30 eventi musicali serali che si svolgeranno ogni sera dalle 18 a mezzanotte, su un palco speciale allestito su un furgone. Il moderatore sarà il rapper quartese Marco Angius, in arte SuWoha. In programma anche tre contest: due musicali (tra cui Revers, che chiuderà la manifestazione domenica 15 giugno nel nuovo spazio Michelangelo Pira in via Brigata Sassari) e uno dedicato al live painting. Durante tutte le giornate, le location coinvolte – già 15 quelle che hanno aderito – saranno animate da musica live, momenti di festa e interazione diretta tra artisti, pubblico e commercianti, in un clima di condivisione e valorizzazione del territorio. “La Street Art Week 2025 è un progetto che mette al centro la comunità, l’arte e la rigenerazione urbana, con l’ambizione di diventare un appuntamento fisso nel panorama culturale sardo”, ha spiegato Luca Stocchino, presidente del Centro Commerciale Naturale Via del Mare. “Altro nostro grande obiettivo è far nascere una galleria urbana permanente anche in vista della stagione turistica alle porte che ospiterà Summer Is Back”. L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo della Fondazione di Sardegna tramite OIKOS e al sostegno del Comune di Quartu Sant’Elena, che ha accolto il progetto acquistando le postazioni coprimastelli, contribuendo così alla trasformazione dell’area in una vera e propria galleria d’arte urbana.