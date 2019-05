La Lega fa incetta di assessori regionali, Zoffili: “Sabato mattina grande festa a Cagliari”

La Lega fa incetta di assessori, e sale a tre la pattuglia del Carroccio in Regione. Il presidente Christian Solinas ha infatti nominato Valeria Satta agli Affari generali e Giorgio Todde ai Trasporti, che vanno a rinforzare il peso leghista all’interno dell’esecutivo, dopo la nomina di Mario Nieddu e quella, come presidente del Consiglio, di Michele Pais. Esulta Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore Lega Sardegna: “Con queste deleghe abbiamo delle responsabilità enormi. Siamo felici e ringraziamo i sardi e il governatore Solinas per la fiducia che ricambieremo con il lavoro della nostra squadra della Lega in Giunta e in consiglio e che presenteremo tra la gente ai cittadini e alla stampa sabato alle ore 12 al gazebo del Movimento davanti al mercato San Benedetto di Cagliari”.