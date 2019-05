Sardegna, il tempo torna mite ma la primavera va a singhiozzo: sabato il peggioramento. Ecco le previsioni di Meteo Sardegna: “Un miglioramento che in realtà non sarà troppo convincente perché avremo un po’ di vento dai quadranti occidentali ma si tratterà di aria assai mite e difatti le temperature saliranno in modo cospicuo con punte massime che localmente potrebbero superare i 25°C.

Si andrà avanti così sino a sabato, quando qualche cenno di cambiamento inizierà a manifestarsi con delle nubi verso i settori nord della nostra regione laddove non escludiamo qualche sporadica debole precipitazione. Domenica, invece, ecco che il vento cambierà registro orientandosi dai quadranti nordorientali e portando con sé nuovamente aria fredda. Quindi temperature in calo e nubi in progressivo aumento sui settori orientali”. Aggiornamenti costanti sul sito www.meteosardegna.it.