La grande speranza dei vaccini, migliaia di over 40 in fila alla Fiera a Cagliari

La grande speranza dei vaccini, nel penultimo venerdì di maggio, passa anche dalla Fiera di Cagliari. Folla negli hub vaccinali per le vaccinazioni, dopo il boom di adesioni agli Open Day imbastiti dall’Ats, con le prenotazioni attraverso Poste Italiane, gli over 40 ricevono la prima dose del siero. Nessun problema agli ingressi degli hub, tutti attendono il proprio turno senza caos o polemiche: troppo importante ricevere il vaccino, in una Sardegna ancora in zona gialla ma con numeri da zona bianca. I medici e gli infermieri lavoreranno a ritmo serrato sino a mezzanotte per cercare di riuscire a chiudere la prima infornata di sardi desiderosi di proteggersi dal Covid. Tra le prime persone a ricevere la dose, una donna: sorride, nella fotografia del nostro articolo. Ogni inoculazione ruba pochi minuti, poi c’è anche la possibilità di restare dentro l’hub per questioni di sicurezza. Il bis domani sera: per conquistare la libertà dal Coronavirus, vaccinarsi è diventato ormai un obbligo.